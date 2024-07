Accordo fra Fondazione Petruzzelli e Fineco: "Sponsorizzazione da 600mila euro per il Teatro barese"

Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese, nel foyer del teatro Petruzzelli, ha partecipato alla presentazione dell’accordo di sponsorizzazione che vede coinvolte la Fondazione Teatro Petruzzelli e Fineco. La banca Fintech ha previsto infatti uno stanziamento complessivo, fino al 2026, di 600mila euro a favore della fondazione lirica pugliese.

Per Vito Leccese si tratta della prima uscita pubblica come presidente della Fondazione, ruolo che ricopre in qualità di sindaco di Bari. "Sono onorato di partecipare alla presentazione di questo accordo di main sponsorship che conferma la crescita del prestigio della Fondazione Teatro Petruzzelli, a riprova dello straordinario lavoro condotto negli ultimi anni dal management della fondazione - ha dichiarato il primo cittadino - Parliamo di un’istituzione culturale lungimirante e dinamica, che ha saputo mettere a valore energie e competenze per scrivere una storia nuova, all’altezza di un passato prestigioso, guardando al futuro con entusiasmo e lucidità. Colgo l’occasione per ringraziare i vertici di Fineco per aver scelto di investire in un progetto di sviluppo che non solo porterà benefici sensibili in termini di proposte artistiche e qualità delle produzioni, ma contribuirà a rafforzare il legame del Teatro Petruzzelli con la città e i cittadini".

"Siamo felici di annunciare che Fineco sarà main sponsor della Fondazione Teatro Petruzzelli fino al 2026 - ha sottolineato Massimo Biscardi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli - Un importante passo avanti che ben si inserisce nella campagna di mecenatismo culturale avviata negli ultimi anni, grazie alla crescita delle nostre proposte artistiche e alla qualità degli spettacoli. Attenzione e cura nella formazione del pubblico di domani, costante presenza di top star del panorama mondiale, coinvolgimento dei grandi compositori viventi, equilibrio fra novità e tradizione, sono i punti cardine della nostra programmazione. La fiducia di Fineco nel Teatro Petruzzelli sarà ben riposta e contribuirà a garantire un’offerta sempre più in linea con gli standard dei grandi teatri europei, dove artisti di alto prestigio tornano regolarmente con piacere, confermando la propria stima per l’organizzazione e il valore dei cartelloni proposti".

"Siamo molto orgogliosi di dare il via a questa partnership triennale con il Teatro Petruzzelli, eccellenza culturale sul territorio di Bari e nel Paese intero - ha commentato Fabrizio Lingesso, responsabile Marketing Fineco - Con questa collaborazione vogliamo rafforzare ancora di più il legame con la città, in cui Fineco è già punto di riferimento importante per il private banking, impegnandoci in un progetto duraturo e di ampio respiro. Attraverso il sostegno alle iniziative culturali Fineco esprime infatti una parte fondamentale del proprio approccio alla sostenibilità: rendere l'arte accessibile e promuovere l’innovazione nella cultura, supportando progetti in grado di favorire nuove idee, stimolare la creatività e dare alle persone l’opportunità di vivere esperienze di grande valore" .