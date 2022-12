Sabato sera barese per Achille Lauro: il cantante a cena dal 'Cortigiano'

"Grazie Achille Lauro per averci onorato della tua presenza e del tuo talento. Da Cortigiano, l’ospite raro è sempre il benvenuto". Con queste parole, affidate ad un post su facebook, il locale barese 'Cortigiano' ha ringraziato il noto cantante che ieri sera ha gustato le bontà del ristorante in via Turati.

Lauro ha fatto tappa nel capoluogo pugliese dopo aver realizzato, nel pomeriggio a Taranto, il secondo 'quadro sonoro' nel Museo Archeologico Nazionale. Al termine dell'esibizione musicale nel MArTa e dei suoi impegni nella città jonica, il cantautore ha così deciso di recarsi a Bari per trascorrere la serata.