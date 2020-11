"Acqua marrone dal rubinetto" a Castellana, Aqp: "Effettuati controlli sulla rete, dalle analisi parametri in regola"

"L’acqua distribuita a Castellana Grotte è sicura e garantita". Dopo la segnalazione del sindaco Francesco De Ruvo, riportata da Baritoday, circa le lamentele di alcuni cittadini che avevano rilevato la fuoriuscita dai rubinetti "di acqua marrone e dal sapore terroso", Acquedotto pugliese interviene in una nota garantendo la buona qualità dell'acqua distribuita nel Comune.

"I tecnici di AQP - spiegano dall'ente - sono prontamente intervenuti per eseguire controlli sulla rete. Le analisi effettuate anche in data odierna hanno confermato la rispondenza ai parametri di legge".

Aqp ricorda infine che "per eventuali segnalazioni sulla qualità dell’acqua erogata come per tutte le segnalazioni di guasto è attivo 24 su 24 il numero verde 800.735.735".