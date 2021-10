Deve scontare oltre otto anni di reclusione: 55enne trasferito dai domiciliari in carcere nel Barese

L'uomo, residente ad Acquaviva, è stato condotto nel penitenziario di Turi dai carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Bari, in seguito a varie condanne inflitte per reati commessi dal 2013