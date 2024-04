Precipita dal terzo piano del palazzo del Municipio: muore anziano ad Acquaviva

Un uomo di 83 anni è morto in mattinata ad Acquaviva, precipitando dal terzo piano di Palazzo de Mari, sede del Municipio.

Accertamenti sono in corso sulle circostanze della caduta dell'uomo, che sarebbe precipitato dopo essersi sporto da una finestra. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, rivelatisi purtroppo inutili. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sotto shock i dipendenti e gli utenti in quel momento presenti negli uffici.