In casa eroina e cocaina da spacciare, nel garage un'auto rubata: madre e figlio arrestati nel Barese

I due, una 39enne e un 18enne, in manette ad Acquaviva per spaccio e ricettazione. Nell'abitazione, oltre a consistenti quantitativi di droga, avevano tutto il materiale per il confezionamento

Droga da spacciare in casa e un'auto rubata nel garage. Scoperti dai carabinieri, sono finiti in manette ad Acquaviva madre e figlio, di 39 e 18 anni.

L’attività di indagine è iniziata qualche giorno prima, con giornalieri servizi di osservazione e pedinamento dei componenti della famiglia di Acquaviva. Durante la giornata, infatti, raggiungevano più volte un casolare sulla via per Sannicandro ove poi iniziavano insoliti movimenti di soggetti. Ipotizzando che fosse stata avviata in quella zona un’attività di spaccio, i Carabinieri della locale Stazione hanno deciso di effettuare i controlli del caso.

La perquisizione nel casolare ha dato esito negativo, ma quella effettuata presso l’abitazione di residenza ha avuto risultati diversi. Una volta nella casa, ubicata in un quartiere residenziale, i militari hanno rinvenuto, nascoste in una cristalliera, 17 dosi fra eroina e cocaina. Inoltre, all’interno dell’armadio della camera da letto, sono stati trovati quantitativi più consistenti di eroina (216 grammi) e di cocaina (61 grammi), oltre a numerose dosi pronte per lo spaccio (41 dosi). Nell’abitazione è stato rinvenuto anche tutto il necessario per il confezionamento e il taglio della droga. Sottoposta a sequestro anche la somma di euro 1600, ritenuta provento della illecita attività.

Proseguendo, nel garage in uso all’immobile, è stata trovata una autovettura che presentava la forzatura del quadro di accensione. Dagli accertamenti eseguiti, l’auto è risultata oggetto di furto consumato nella provincia di Taranto nel mese di dicembre 2019.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la droga nei prossimi giorni sarà analizzata dal Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Arrestati entrambi, per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il figlio è stato condotto in carcere a Bari.