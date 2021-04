Palo pubblicitario crolla al centro della strada, tragedia sfiorata ad Acquaviva

L'episodio si è verificato in via Cassano. Il sindaco della cittadina barese Davide Carlucci: "Abbatteremo i cartelli con l'autorizzazione scaduta"

Un cartello pubblicitario è crollato, questa mattina, nel centro di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Il palo è improvvisamente rovinato sull'asfalto, fortunatamente senza colpire passanti, auto o altri mezzi di passaggio. A sottolineare la gravità dell'episodio è il sindaco della cittadina barese, Davide Carlucci, con un messaggio su Facebook.

"Quello che è accaduto in via Cassano - scrive - è grave e avrebbe potuto esserlo ancora di più. Quindi ho già disposto una verifica di tutti gli impianti pubblicitari esistenti in città. Saranno abbattuti quelli per i quali è scaduta l'autorizzazione (per molti è stato già fatto) ma anche quelli autorizzati dovranno dimostrare di fare manutenzione, altrimenti rischieranno la rimozione della struttura".