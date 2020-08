Due 'cipollette' di cocaina in casa: nei guai pusher nel Barese, denunciata la fidanzata

Un 27enne di origini straniere è stato arrestato dai Carabinieri ad Acquaviva nelle Fonti, nel Barese, per detenzione di spaccio di cocaina. I militari hanno anche denunciato a piede libero, per lo stesso reato, la compagna del giovane.

I due sono stati fermati per un controllo mostrando immediatamente segni di nervosismo, facendo intuire che potessero nascondere qualcosa. Nel corso della perquisizione a domicilio, sono state rinvenute, in cucina e nella stanza da letto, due cipollette contenenti entrambi 10 grammi di cocaina oltre a materiale per il taglio e il confezionamento nonché 600 euro in contanti, suddivise in banconote di piccolo taglio, il tutto sottoposto a sequestro.