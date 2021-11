Droga nel camion utilizzato per le consegne e a casa: arrestato 30enne barese

I Carabinieri hanno arrestato ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, un 30enne dipendente di una ditta di trasporti dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di droga pronte per la vendita. I militari, con l'ausilio di un'unità cinofila, lo hanno atteso prima che iniziasse il suo turno di lavoro. Dopo averlo individuato è scattata la perquisizione: con sè aveva tre dosi di marijuana per un peso di 6 grammi.

Nel camion utilizzato per le consegne sono stati rinvenuti ulteriori 10 grammi di marijuana. Infine, nella sua abitazione, i militari e il cane antidroga hanno rinvenuto in un ripostiglio 50 grammi di marijuana e 10 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Per l'uomo sono quindi scattati gli arresti domiciliari. Nel corso del giudizio direttissimo, è stata disposta la convalida dell’arresto. L'uomo dovrà anche presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.