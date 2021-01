Tentano furto in appartamento, ma le telecamere riprendono la scena: preso pregiudicato barese

Tenta il furto in appartamento insieme ad alcuni complici, ma le telecamere posizionate nei pressi dell'abitazione riprendono la scena: così i carabinieri hanno identificato e arrestato un 42enne pregiudicato barese, domiciliato a Modugno, accusato - in concorso con altre tre persone in corso di identificazione - di tentato furto in abitazione e ricettazione di un'autovettura.

VIDEO: LA BANDA RIPRESA DALLE TELECAMERE

Il tentato colpo risale allo scorso mese di novembre, ad Acquaviva. Attraverso le immagini di videosorveglianza, i carabinieri della locale stazione sono giunti all'identificazione del 42enne, che ha portato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bari su richiesta del pm Giuseppe Dentamaro.

I malviventi - tre dei quali a volto coperto e ancora in corso di identificazione - secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbero utilizzato anche un'auto, risultata rubata a Bisceglie nell'ottobre 2020.

Il 42enne è stato condotto in carcere, mentre le indagini proseguono per l'identificazione dei complici.