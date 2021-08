Cerca di salire sul treno già in movimento, uomo rimane ferito: incidente in stazione ad Acquaviva

E' accaduto questa mattina intorno alle 9.30: secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe cercato di salire a bordo con la sua bici quando il convoglio era già in movimento. Accertamenti in corso sull'accaduto: circolazione rallentata sulla linea

Sarebbe rimasto ferito dal treno mentre, con la sua bici, cercava di salire a bordo del convoglio già in movimento: sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione, la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina nella stazione di Acquaviva.

L'investimento si è verificato intorno alle 9.30. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo, dopo aver attraversato i binari, senza servirsi del sottopassaggio, raggiunta la banchina, avrebbe tentato di salire con la propria bicicletta a bordo del treno regionale Gioia del Colle-Bari, che però era già in movimento.

L'uomo è stato soccorso dal 118 (non si hanno al momento ulteriori informazioni sulle sue condizioni) mentre sono in corso ulteriori accertamenti da parte di RFI, Trenitalia e Polfer per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

L'episodio ha comportato un rallentamento del traffico ferroviario sulla linea Bari-Taranto: secondo gli ultimi aggiornamenti forniti sul sito di Rfi, si registrano ritardi fino a 15 minuti.

(foto di repertorio)