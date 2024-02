Tecnici di Acquedotto Pugliese al lavoro nel Barese: previsti stop all'erogazione idrica in due Comuni

Tecnici dell'Acquedotto pugliese al lavoro nei Comuni di Altamura e Molfetta per il completamento di due diversi interventi. Per questa ragione, nel corso della prossima settimana, alcune strade dei due centri saranno interessate dalla temporanea sospensione dell'erogazione idrica.

Ad Altamura, i lavori in corso riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di Via Gravina. Per consentire gli interventi, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 20 febbraio in via Pacciarella, via del Serpillo, via Gravina, via della Roverella e SS96. La sospensione - comunica Aqp - avrà la durata di 4 ore, a partire dalle ore 9 con ripristino alle ore 13.

Per quanto riguarda Molfetta, sono in corso interventi relativi alla sostituzione di organi di manovra su via Berlinguer. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 21 febbraio, in particolare nell’area a sud est dell’abitato, a monte della ferrovia, da via Terlizzi verso Giovinazzo. La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle ore 24.

In entrambi i casi, rende noto Aqp, "disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Acquedotto Pugliese raccomanda inoltre i residenti delle aree interessate "di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.73 o consultare il sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”).