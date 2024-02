Tecnici di Acquedotto Pugliese al lavoro nel Barese: previsti stop all'erogazione idrica in tre Comuni

Tecnici dell'Acquedotto pugliese al lavoro nei Comuni di Binetto, Giovinazzo e Toritto per il completamento di tre diversi interventi. Per questa ragione, nel corso della prossima settimana, alcune strade dei tre centri saranno interessate dalla temporanea sospensione dell'erogazione idrica.

A Binetto, Aqp sta effettuando lavori che riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di alimentazione primaria alla rete idrica a servizio dell’abitato. Per consentire gli interventi, è previsto uno stop all'erogazione idrica nella giornata del 6 febbraio, che interesserà in particolare via A. Moro, via L. Einaudi, via Sturzo, via M. L. King, via B. Croce, via Madonna delle Grazie, via C. Surdi, via Martiri di Via Fani, via V. D’Attolico, via G. Bozzi, s.c. Macchia del Bosco e via Grumo (nel tratto compreso tra via Extramurale e la SP228). La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 9 con ripristino alle ore 16.

A Giovinazzo, gli interventi in corso sono relativi alla sostituzione di organi di manovra. La sospensione temporanea della normale erogazione idrica è in programma il 7 febbraio, in particolare nell’area a monte della ferrovia e nella zona nord, a partire da via sottotenente Donato De Ceglie, via Cappuccini e lungomare Marina Italiana. La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle ore 24.

A Toritto, infine, i lavori riguardano la manutenzione straordinaria della condotta di via G. Pugliese di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Toritto. Lo stop all'erogazione idrica scatterà nella giornata dell’8 febbraio, in particolare nella zona compresa tra via Santo Stefano, via D. Turitto, via G. D’Annunzio, via Principe Amedeo, via Quasano, piazza A. Moro, via Scarilli, via San G. Bosco, la linea ferroviaria, via Grumo, via Don Milani, via Vecchia Binetto, via Favaro, via Alcide De Gasperi e la SS 96 . La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 9 con ripristino alle ore 18.

In ogni caso, evidenzia Acquedotto pugliese nelle comunicazioni relative alle sospensioni, "disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo". Aqp, inoltre, "raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi". Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735 o consultare il sito www.aqp.it, alla sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”.