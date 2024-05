'Missione punitiva' per vendicare il presunto tradimento: spari contro l'abitazione di una 14enne, due arresti nel Barese

Avrebbero esploso due colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di famiglia di una 14enne, per 'vendicare' il presunto tradimento subito dalla figlia 13enne di uno di loro, in precedenza legata alla ragazzina. Per l'episodio, avvenuto nel settembre 2022 nel Barese, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 30 e 39 anni, entrambi originari di Adelfia e con precedenti, con le accuse di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso e per futili motivi e di porto e detenzione illegale di armi.

Le indagini, coordinate dalla Dda e condotte dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano, approfondirono la vita sentimentale della quattordicenne, la quale, fin da subito, aveva indicato quale presunta mandante/esecutrice dell’insano gesto una ragazza, all’epoca dei fatti tredicenne, figlia di uno dei due odierni arrestati, con la quale la ragazzina avrebbe avuto contrasti di natura sentimentale.

I successivi accertamenti, supportati anche da immagini di sistemi di videosorveglianza posti nelle vicinanze dell’abitazione della giovane, dall’acquisizione delle chat di messaggistica che la 14enne aveva intrattenuto con la 13enne, nonché dalle dichiarazioni delle vittime e di alcuni testimoni di giustizia, hanno permesso di ricostruire le fasi dell’agguato. In particolare. secondo quanto ricostruito, il 39enne e il 30enne, entrambi originari di Adelfia (il primo condannato in via definitiva nel 2014 per associazione di tipo mafioso) avrebbero organizzato una vera e propria 'missione punitiva' nei confronti della ragazzina e della sua famiglia, prima cercando lo scontro fisico presso l’abitazione della giovane, e poi sparando alcuni colpi d’arma da fuoco in direzione della finestra, "allo scopo di vendicare un presunto tradimento subito". I due arrestati sono stati condotti in carcere a Bari.