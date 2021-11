Avvicinata e minacciata con un coltello: ragazza aggredita in strada ad Adelfia, giovane bloccato dai carabinieri

Avvicinata in strada da un soggetto che, con il volto parzialmente coperto con un mascherina, la ha minacciata con un coltello, tentando di rapinarla. Vittima della tentata rapina, avvenuta nel pomeriggio ad Adelfia, una ragazza. E' stata proprio la sua reazione a mettere in fuga l'aggressore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che in breve tempo sono riusciti a rintracciare, nelle vie limitrofe, il presunto responsabile, un 25enne. Il giovane è stato arrestato. La ragazza non ha riportato ferite.