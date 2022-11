Minorenni adescate in chat attraverso falsi profili: arrestato 61enne barese

Avrebbe contattato le sue vittime - minorenni d'età compresa tra i 10 e i 16 anni - attraverso chat di app di messaggistica, cercando di organizzare incontri a sfondo sessuale sia in rete che di persona. Un 61enne barese è stato arrestato e posto ai domiciliari con le accuse di adescamento e corruzione di minorenni, tentati atti sessuali con minorenne, tentata estorsione e tentata violenza sessuale.

Come riporta Veronasera, i fatti risalirebbero al periodo della didattica a distanza legata alla pandemia da Covid-19. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe utilizzato account falsi creati sulle piattaforme social, in cui talvolta si sarebbe spacciato per un 18enne, per contattare le ragazze residenti in ogni parte d’Italia, tentando di adescarle con espedienti e lusinghe.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla madre di una giovane residente nel Veronese, che, recatasi presso la stazione dei carabinieri di Bosco Chiesanuova, aveva raccontato, telefono alla mano, quello che stava accadendo alla figlia, caduta vittima dell’adescamento. Conclusa l'attività investigativa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 61enne, eseguita oggi dai carabinieri.