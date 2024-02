Adesca vittime su siti d'incontri e le deruba: nei guai un 31enne barese

Un 31enne originario della provincia di Bari è stato denunciato dalla polizia poiché accusato di aver adescato alcune vittime su app d'incontri per poi derubarle. L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

Le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un uomo di Andria che ha dichiarato di essere stato contattato su un’app da un ragazzo che gli aveva proposto di raggiungerlo nella sua abitazione. Una volta giunto nell'appartamento andriere, il ragazzo dapprima avrebbe chiesto di usare il bagno, quindi proposto di fumare una sigaretta in terrazza e successivamente di tornare per un momento all’interno della casa per fare una telefonata a moglie e figlia.

Infine, con la scusa di dover inviare una foto alla moglie, sarebbe sceso in strada, dove aveva parcheggiato l’auto. Il proprietario di casa, insospettitosi del fatto che il suo ospite ci mettesse più tempo del previsto, rientrando nell'appartamento si è accorto che un cassetto era stato lasciato aperto e un marsupio da lui utilizzato per portare al seguito gli effetti personali era stato portato via. Un furto da complessivi 500 euro compresi carte di credito e documenti di riconoscimento.

Il ragazzo si era, però, dimenticato su un tavolo all’ingresso un portatessere con, all’interno, documenti, tessere e carte riconducibili ad un altro soggetto, di età più avanzata. L’attività d’indagine ha accertato la circostanza che questa persona era stata, a sua volta, vittima di raggiro dopo essere stata adescata dal ragazzo nelle vicinanze dello stadio San Nicola di Bari, appartandosi in un auto. In quest'occasione, l'uomo era stato derubato del portatessere rinvenuto proprio ad Andria.