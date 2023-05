In stato di agitazione si lancia dal ballatoio in aeroporto a Bari e cade su una guardia giurata

Momenti concitati, nella serata di martedì, nell'aeroporto di Bari. Un uomo, cittadino rumeno, avrebbe prima tentato di imbarcarsi su un aereo, pur essendo - secondo quanto appreso - sprovvisto di biglietto. Poi, forse in seguito a una discussione legata al mancato imbarco o nel tentativo di evitare le forze dell'ordine, sarebbe salito dall'area partenze al piano superiore dello scalo, lanciandosi dal ballatoio. L'uomo sarebbe quindi finito su una guardia giurata, che in quel momento si trovava proprio in corrispondenza del punto della caduta, e avrebbe così evitato il peggio, attutendo la caduta.

L’uomo, soccorso, è stato trasportato in ambulanza al Di Venere, e successivamente dimesso. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, neanche per il vigilante.