Aggressione in carcere a Bari: due agenti di polizia penitenziaria feriti da un detenuto

Un'aggressione sarebbe avvenuta, lo scorso 6 maggio, nel carcere di Bari. Secondo quanto reso noto oggi dai sindacati di Polizia penitenziaria, Sippe e Sappe, due agenti in servizio nel penitenziario barese sarebbero stati colpiti a calci da un detenuto 30enne, con problemi psichiatrici. Secondo quanto riporta il Sappe in una nota, il detenuto si sarebbe rifiutato di far rientro in cella dopo l'ora di socialità, gettandosi a terra e scalciando contro gli agenti.

A partire dall'episodio, i sindacati tornano a sottolineare la carenza di organico di cui soffrono i penitenziari baresi, stigmatizzando anche l'assenza di una specifica gestione dei detenuti con pazienti psichiatrici.

"I due agenti Aggrediti – commenta in una nota Carmine Olanda del Sippe – sono stati visitati dai sanitari del Policlinico di Bari ricevendo dodici giorni di prognosi". "Non è la prima volta che succedono casi simili - aggiunge il sindacalista - Il detenuto in argomento è stato più volte sottoposto al Trattamento Sanitario Obbligatorio", continuando però, afferma il sindacalista, a essere gestito "come se fosse un semplice detenuto comune". "Abbiamo sempre denunciato - commenta Ciro Borrelli del Sippe – che i detenuti che manifestano di avere problemi di natura Psichiatrica devono essere costantemente gestiti da personale specializzato nel settore. E’ inaccettabile che per sedare un detenuto violento che manifesta di avere questo tipo di tipologia gli Agenti di Polizia Penitenziaria rischiano di essere indagati per tortura come è già successo poco tempo fa nel Penitenziario di Bari". Il riferimento è agli agenti accusati di presunte torture ai danni di un detenuto, avvenute, secondo l'accusa, dopo che questi aveva dato fuoco a un materasso nella sua cella.

"La domanda è: ma è normale che detenuti con seri problemi psichiatrici vengono ospitati in normali sezioni detentive, insieme agli altri detenuti, invece di reparti attrezzati per curarli?", si chiede in una nota Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe. "Negli ultimi mesi sono parecchie decine i poliziotti che sono stati mandati all’ospedale a causa delle aggressioni dei detenuti con problemi psichiatrici, tra il disinteresse dell’amministrazione penitenziaria, che nei fatti vengono gestiti h.24 dagli stessi. Così gli organici già risicati si riducono ancora di più, facendo diminuire la sicurezza sia del carcere che dei poliziotti abbandonati da soli nelle sezioni detentive senza alcun aiuto". Di qui la richiesta del Sappe, rivolta al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di provvedimenti adeguati per porre rimedio alle problematiche denunciate.