Sparatoria nel centro di Valenzano: aggredita troupe di Trm News, schiaffi ad operatore

Aggressione, questa mattina a Valenzano, nei confronti di una troupe dell'emitentte Trm News, recatasi nella cittadina barese per effettuare riprese e interviste sul luogo della sparatoria avvenuta la scorsa notte, nella quale è rimasto ferito un 37enne con per la quale è stato arrestato un giovane di 23 anni.

Secondo una prima ricostruzione, riportata dall'Ansa, l'operatore sarebbe stato avvicinato dal titolare di un bar che si trova sulla strada dove è avvenuto l'agguato, in corso Aldo Moro. L'uomo avrebbe minacciato il cameraman di rompergli la telecamera perché aveva ripreso l'insegna del suo locale.

L'operatore, che aveva accanto a sé la collega giornalista, per evitare conseguenze peggiori gli avrebbe assicurato che avrebbe cancellato le immagini estraendo la scheda di memoria della telecamera. A quel punto il titolare del bar avrebbe preso la memory card, senza più restituirgliela e avrebbe anche sferrato un forte schiaffo al tecnico, per poi dileguarsi. La troupe di Trm ha quindi chiamato i Carabinieri: nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata la denuncia per l'aggressione subita e per la sottrazione della scheda di memoria della telecamera. La redazione di BariToday esprime solidarietà ai colleghi di Trm News per l'assurdo episodio avvenuto a Valenzano.