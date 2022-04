Controllore aggredito e colpito con un casco a Bari: "Ennesimo episodio di violenza ai danni di un dipendente Amtab"

Un controllore dei bus Amtab è stato aggredito ieri sera con un casco in via Melo a Bari mentre era in servizio. A segnalare l'episodio è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Michele Picaro. Secondo una ricostruzione, il controllore sarebbe stato avvicinato da un uomo che contestava una multa emessa ore prima. Improvvisamente avrebbe colpito il dipendente Amtab con un casco. Quest'ultimo non avrebbe riportato ferite gravi.

"Ancora una volta - dice Picaro - assistiamo ad episodi di violenza nella nostra Città". L'esponente di Fdi coglie l'occasione per segnalare la questione sicurezza per tutti i lavoratori Amtab, in particolare quelli esposti su strada: "Appare paradossale - aggiunge - che altre regioni, in cui episodi di violenza siano rari, abbiano approvato una Legge Regionale che riconosce l’attività di verifica e controllo degli ausiliari della sosta a quello di polizia amministrativa, equiparandone il ruolo a quello di pubblico ufficiale. Eppure, da anni i sindacati molto sensibili al tema della sicurezza dei dipendenti Amtab hanno chiesto di poterli dotare di body cam e, per l’appunto, di riconoscergli l’incarico di polizia amministrativa".