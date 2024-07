Aggredisce operatori del 118 durante visita a Rutigliano: danneggiata ambulanza

Un uomo ha aggredito l'equipaggio del 118 danneggiando anche l'ambulanza sulla quale lavoravano gli operatori. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 luglio. Lo riporta l'Ansa.

L'aggressione è avvenuta nel corso di un intervento di soccorso. I tre operatori coinvolti non hanno subito consequenze. Danni, invece, per il mezzo. Sanitàservice Asl Bari ha immediatamente provveduto a inviare sul posto l'ambulanza sostitutiva, per evitare qualsiasi disservizio al sistema di emergenza 118. La vicenda è al vaglio dei Carabinieri.