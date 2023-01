Baby gang aggredisce studente universitario a San Pasquale: pestato da quattro giovanissimi

Uno studente universitario di 20 anni è stato aggredito, ieri sera, nel quartiere San Pasquale di Bari, da un gruppo di 4 ragazzi che lo avrebbero picchiato per la strada. Il pestaggio si è verificato in via Re David dopo le 21.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati ieri sera da un uomo di 58 anni che ha notato l'aggressione. Il ragazzo ferito è stato medicato da personale del 118.