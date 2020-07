Litiga per strada con la fidanzata, poi aggredisce gli agenti intervenuti: nei guai un minorenne

Stavano litigando animosamente per strada al Libertà, tanto da richiedere l'intervento della polizia. All'arrivo degli agenti, però, un 17enne ha dato in escandescenze e si è scagliato contro gli agenti. Il minorenne è stato poi bloccato e sarà denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale. La ragazza, di 20 anni, ha riferito agli agenti quanto accaduto durante il litigio, senza fornire notizie rilevanti.

