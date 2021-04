Rifiuta di indossare mascherina nel bus, prende a schiaffi autista Amtab e passeggero: 26enne bloccata e denunciata

Una 26enne di origini nigeriane e già nota alle forze dell'ordine è stata denunciata dalla Polizia a Bari dopo aver aggredito con schiaffi un'autista 58enne dei bus Amtab. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nel quartiere di Carbonara. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe salita sul mezzo senza mascherina. Alla richiesta dell'autista di indossarla, la 26enne avrebbe reagito schiaffeggiando il conducente e un passeggero intervenuto in sua difesa.

Quindi, avrebbe afferrato un estintore presente nel bus per poi gettarlo fuori dal mezzo. Le Volanti della Polizia, allertate dal conducente, sono intervenute poco dopo: per la 26enne è scattata la denuncia per percosse e interruzione di pubblico servizio, nonché la sanzione per violazione delle norme Covid.