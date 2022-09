Attirato in un bar, picchiato e ferito con un proiettile alla gamba: presi in cinque al San Paolo

Avrebbero attirato un 35enne nel sottoscala di un bar del quartiere San Paolo di Bari, per poi colpirlo con un tirapugni e sparargli con una pistola alla gamba destra, ferendolo gravemente: cinque persone, tra cui un minorenne, sono state bloccate dai Carabinieri a Bari. Le accuse, a vario titolo, sono di concorso in lesioni personali gravi, favoreggiamento, porto e detenzione di arma comune da sparo, con l’aggravante del metodo mafioso.

I militari hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso nei giorni scorsi dalla Dda di Bari nei confronti di 2 persone e a un un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un minore. Nella mattinata di oggi, invece, i militari hanno rintracciato e sottoposto a fermo altre 2 persone fino ad ora irreperibili.

Secondo l'accusa, nella serata del 22 agosto scorso, i cinque (tra cui due fratelli di 27 e 20 anni, la sorella 35enne, la madre 55enne e un minore di 17 anni), avrebbero attirato un 35enne ritenuto esponente di rilievo del clan Strisciuglio, a loro rivale, all'interno dell'attività commerciale, in un orario di apertura al pubblico, per poi ferirlo gravemente e cancellare le tracce dell'agguato lavando il pavimento. L'episodio, per gli investigatori, rientrerebbe nell'ambito dello scontro tra fazioni criminali contrapposte, anche per la gestione degli affari illeciti nel quartiere San Paolo.

Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico degli indagati è stato condiviso dalla Dda, che ha emesso il provvedimento di fermo nei confronti delle quattro persone maggiorenni, nonché dalla Procura per i minorenni, che ha avanzato una richiesta di emissione di misura cautelare nei confronti del minore, accolta dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bari, che ne ha disposto il collocamento in comunità. Sotto sequestro il bar dell'agguato: durante i controlli è stata trovata, nella disponibilità, del minore una pistola calibro 9 con matricola abrasa.