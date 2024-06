Aggressione a Bari vecchia: ragazzina insultata e picchiata da due coetanee

Aggressione in pieno centro a Bari. Vittima una ragazzina di circa 12 anni, che nella serata di sabato scorso sarebbe stata avvicinata da alcune sue coetanee, che l'avrebbero insultata, strattonata e colpita.

L'episodio, di cui riferiscono oggi La Gazzetta del Mezzogiorno e altre testate locali, è avvenuto tra piazza del Ferrarese e corso Vittorio Emanuele, e l'aggressione sarebbe stata anche filmata, finendo su chat e social. A fermare la violenza sarebbe stato l'intervento di un gruppo di ragazzi più grandi. I genitori della vittima presenterano denuncia alle forze dell'ordine.

Non si tratta comunque del primo episodio di violenza ai danni di giovanissimi che si consuma nel centro cittadino. A marzo scorso, in piazza Mercantile, un gruppo di ragazzini fu aggredito in piazza Mercantile. Qualche mese prima, a novembre, un giovane uomo era stato aggredito da un 'branco' di giovanissimi in piazza del Ferrarese: anche in quel caso l'aggressione fu immortalata in un video.