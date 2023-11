Aggredito dal branco a Bari vecchia: inseguito e preso a calci mentre è a terra, il pestaggio in un video

Prima insultato e rincorso da un gruppo di ragazzini, poi colpito con calci alla testa mentre è a terra. Vittima del pestaggio, un giovane uomo, che cerca con le mani di difendersi dai colpi sferrati, in particolare, da uno dei soggetti che sembra essere il più grande del 'branco'.

A immortalare i momenti dell'aggressione, avvenuta in piazza del Ferrarese, un video, in breve tempo diventato virale sui social network e ripubblicato da Luigi Cipriani del movimento Riprendiamoci il Futuro. Sconosciute al momento le circostanze dell'episodio, così come non è chiaro se la vittima della violenza sia un turista. Le immagini si interrompono con l'intervento di due uomini, che sembrano cercare di fermare l'aggressione. Un episodio che richiama altri fatti simili, avvenuti nei mesi scorsi in città, che hanno sollevato il tema delle baby gang e della violenza da parte dei più giovani.