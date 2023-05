Aggressione su un bus Amtab: passeggero rompe vetro con un bastone e colpisce l'autista

Scene di follia questa mattina a bordo di un bus Amtab della linea 19, dove un passeggero, salito a bordo armato di un bastone, ha prima mandato in frantumi il vetro della cabina conducente, poi ha colpito a una gamba lo stesso autista. E' accaduto mentre il mezzo percorreva via Napoli, all'altezza della chiesa dei Carmelitani.

Secondo quanto emerso, a scatenare il gesto folle del passeggero - si sarebbe trattato di un giovane - sarebbe stato il precedente rifiuto, da parte dell'autista - come previsto per ragioni di sicurezza - di farlo salire fuori fermata. Il conducente del bus, ferito alla gamba e anche volto da alcune schegge di vetro, è stato trasportato in ospedale.

"Follia dilagante", commenta a proposito dell'episodio odierno il presidente di Amtab, Sabino Persichella: l'azienda di trasporto sporgerà denuncia per l'accaduto.