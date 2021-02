Aggressione alla compagna durante una lite in casa: interviene la polizia, pluripregiudicato li minaccia di morte

Non è bastata la presenza della polizia per far calmare un pluripregiudicato 40enne, denunciato per maltrattamenti nei confronti della compagna. Gli agenti della Squadra volanti sono intervenuti per sedare la lite familiare nell'abitazione dell'uomo, al quartiere San Paolo, che - come spiegano dalla Questura, ha continuato ad agitarsi, minacciando di morte la compagna e gli agenti, opponendo per tutte le fasi dell’intervento fattiva resistenza.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nonché per minacce aggravate nei confronti della compagna.