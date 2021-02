Aggressione a manifestanti dopo corteo antifascista, chiesto processo per militanti Casapound

Sono 28 gli attivisti di CasaPound per i quali la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio, nell'ambito del procedimento sull'aggressione ad alcuni manifestanti antifascisti avvenuta a Bari il 21 settembre 2018, al termine di un corteo organizzato in occasione della visita in città dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Come riporta l'Ansa, i 28 sono accusati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e, dieci di loro, rispondono anche di lesioni personali aggravate.

La Procura aveva inizialmente proceduto con citazione diretta a giudizio, dinanzi al Tribunale monocratico, nei confronti di 33 persone. Oltre ai 28 attivisti di CasaPound, cinque dello schieramento politico opposto, compagni delle vittime dell'aggressione, accusati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, perché dopo l'aggressione, "nel tentativo di sfondare il cordone dei militari", avrebbero minacciato e colpito con calci, pugni e spintoni poliziotti e carabinieri.

Lo scorso 21 dicembre, nella prima udienza del processo, il Tribunale ha stralciato la posizione dei 28 di CasaPound trasmettendo nuovamente gli atti al pm perché i reati contestati non sono di competenza monocratica. Ora, con la nuova richiesta di rinvio a giudizio, si attende la fissazione dell'udienza preliminare.

Ieri invece si è tenuta la seconda udienza del processo per gli altri cinque imputati. Il 24 maggio si tornerà in aula per sentire i primi testimoni.