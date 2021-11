Giovane barese accoltellato in discoteca a Bisceglie: arrestato 25enne per tentato omicidio

Un 25enne di Cerignola è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, e di porto in luogo pubblico di arma bianca nell'ambito dell'indagine sul 26enne barese accoltellato all'alba del 7 novembre scorso nella discoteca Df, ex Divinae Follie di Bisceglie. Le indagini sono a cura della Procura di Trani. Lo riporta l'Ansa.

Il 25enne cerignolano ha precedenti penali per rapina a mano armata. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe importunato una ragazza "nonostante il fidanzato e gli amici di costei avessero tentato di dissuaderlo". Per gli investigatori sarebbe scattata una discussione "senza alcuna aggressione fisica o verbale, senza alcuna minaccia". La vittima si sarebbe avvicinata per capire meglio cosa stesse succedendo tra i suoi amici e l'ignoto molestatore, il quale all'improvviso avrebbe sferrato sette coltellate, ferendolo al gomito e nella zona inguinale e del basso-ventre. Il 25enne sarebbe stato riconosciuto dalla vittima, da alcuni testimoni nonché da un fotogrammi di un video a disposizione dgli inquirenti. In quel momento, nella sala, vi era solo un addetto alla sicurezza che non si sarebbe accorto dell'episodio in corso.

Il ferito si sarebbe reso conto di essere stato accoltellato dopo aver visto l'emorragia, per poi perdere i sensi. L'aggressore è poi fuggito via facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata trasportata fuori dal locale con gli amici che hanno fermato un'auto e trasportato al Pronto soccorso di Bisceglie dove è giunto in "shock ipovolemico iperacuto" a causa della copiosa perdita di sangue. Un'azione tempestiva, quella degli amici, che probabilmente ha salvato la vita al ragazzo. Una delle coltellate, inoltre, si è fermata a pochi centimetri dall'arteria femorale. Il giovane barese è attualmente ricoverato nell'ospedale biscegliese, in deciso miglioramento.

Ulteriori particolari anche su FoggiaToday