Aggredì con forcone e martello due persone nel quartiere Madonnella di Bari: condannato 47enne

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Bari, un 47enne condannato in via definitiva a 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

L'uomo, secondo gli inquirenti, aggredì con un martello e un forcone, nel novembre del 2010 a Bari, nel quartiere Madonnella, due persone. Le vittime dell'assalto riportarono rispettivamente lesioni giudicate guaribili in 30 e 5 giorni.

Dopo l'aggressione, il 47enne si barricò in casa e dal balcone lanciò diversi oggetti sulle persone che sostavano per strada, incuriosite per l’accaduto. Sul posto intervenne la Squadra Mobile che arrestò il 47enne in flagranza di reato.