"Presa a calci e gettata a terra" dalla madre di una paziente: infermiera aggredita nel Barese

"Presa a calci, strattonata e gettata a terra dalla mamma di una paziente" in cura presso il servizio per le dipendenze nei locali del Centro di Salute Mentale di Gioia del Colle. A denunciare l'episodio ai danni di un'infermiera è, in una nota, l'Opi (Ordine delle Professioni infermieristiche) di Bari, attraverso il suo presidente, Saverio Andreula. L'operatrice sanitaria, rende noto l'Opi, in seguito all'aggressione sarebbe stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

"Alla collega innanzitutto va la solidarietà di tutto l'Ordine delle professioni infermieristiche ma, alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa, siamo costretti ancora una volta ad alzare la voce per chiedere attenzione dalle istituzioni che hanno la responsabilità di tutelare gli Operatori Sanitari nell’esercizio delle loro attività professionali", afferma Andreula. "Chiediamo nuovamente che vengano rafforzate le misure di sicurezza nei presidi ospedalieri e sanitari - sottolinea Andreula - ma al tempo stesso chiediamo a tutte le direzioni strategiche delle aziende sanitarie di valutare il potenziale rischio di aggressione al personale in ogni setting assistenziale definendo misure idonee a prevenirlo".

"È il momento di dire basta a questa escalation di violenza – conclude Andreula -. Si convochi immediatamente un tavolo di confronto con tutte le parti in causa (governo regionale, Prefettura, forze dell'ordine, direttori delle Asl, Ordine delle professioni infermieristiche) per trovare quelle soluzioni che garantiscano la sicurezza dei lavoratori e la legittima richiesta di salute dei cittadini".