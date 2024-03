Infermiera aggredita in Pronto soccorso nel Barese: "Episodio grave, inasprire leggi non basta"

"Episodio grave che stigmatizziamo, alla collega esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà". Così in una nota, l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Bari, per voce del suo segretario Saverio Andreula, interviene in merito all'aggressione subita da un'infermiera del 118 due giorni fa nel Pronto soccorso di Putignano-

"Evidentemente - prosegue Andreula - non basta la nuova legge che prevede la procedura d'ufficio nei casi di aggressioni gravi nei confronti degli operatori sanitari vittime di violenza. E fa strano – aggiunge il presidente dell'Opi di Bari – che all'indomani dell'entrata in vigore della legge il fenomeno delle aggressioni ai danni degli infermieri registri una recrudescenza". Il presidente Andreula ribadisce che "è necessario intervenire anche sulle piante organiche della sanità pugliese, per garantire quel diritto alla salute reclamato dai cittadini oggi mal erogato Ma – conclude – resta la nostra ferma condanna contro ogni tipo di aggressione e violenza ai danni degli operatori sanitari per i quali tutte le sedi in cui si erogano servizi sanitari sono diventate le nuove trincee".