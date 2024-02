Picchiato, sequestrato e abbandonato davanti all'ospedale: aggressione nel Barese, quattro arresti

Avrebbero picchiato un 29enne nei pressi di uno stabilimento balneare di Monopoli, per poi costringerlo a salire in auto e condurlo davanti all'ospedale di Fasano dove, dopo averlo ancora colpito, lo avrebbero abbandonato. Per l'episodio, avvenuto ad agosto scorso, i carabinieri di Fasano hanno arrestato quattro persone, ritenute responsabili di tentato omicidio aggravato, sequestro di persona, e anche di porto d’armi ovvero di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima - un uomo di origini siciliane - dopo essersi impossessata del casco e delle chiavi della moto di uno degli indagati, parcheggiata all’esterno di un lido balneare di Monopoli, sarebbe stata raggiunta da tre degli arrestati e ripetutamente colpita con numerosi calci e pugni, e anche mediante l’utilizzo di una noccoliera e di uno sfollagente. Successivamente gli aggressori, sebbene l'uomo fosse già tramortito dai primi colpi ricevuti, dopo averlo costretto salire a bordo dell’autovettura in loro uso, lo avrebbero trasportato da Monopoli a Fasano dove, presso il Posto di Primo Intervento del locale ospedale, si sarebbe trovato in attesa il padre di uno dei tre, in quel momento lì in servizio quale autista/soccorritore. Quest’ultimo, invece di soccorrere l'uomo già gravemente ferito, l’avrebbe percosso ulteriormente insieme ai tre giovani, per poi abbandonarlo sanguinante e stordito all’esterno dell’ospedale.

Successivamente il malcapitato, dopo aver percorso un tratto di strada a piedi per fuggire dall’aggressione, si è poi accasciato ed è stato soccorso dal personale sopraggiunto del 118, per poi essere trasportato d’urgenza in pericolo di vita all’ospedale Perrino di Brindisi.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Brindisi, svolte dai militari, comprensive anche dell’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza dell’area in cui si è verificata la violenta aggressione e di perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, hanno consentito di identificare i presunti responsabili dell’aggressione. Nel corso delle perquisizioni domiciliari e veicolari espletate sono state anche rinvenute e sottoposte a sequestro alcune mazze da baseball e materiale esplosivo di illecita detenzione.