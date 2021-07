Colpito con un martello di gomma per rubargli il borsone: turista aggredito sul bus per l'aeroporto

L'episodio nella serata di ieri nel quartiere San Paolo di Bari. L'uomo, in compagnia del figlio minore, ha riportato ferite guaribili in 15 giorni

Aggredito con un martello di gomma e derubato del borsone. Vittima dello sfortunato episodio, avvenuto ieri sera a Bari, un turista 67enne, finito nel mirino di un ladro mentre era in compagnia del figlio minorenne su un bus diretto all'aeroporto, nel quartiere San Paolo. A causa delle ferite l'uomo, portato al pronto soccorso, ha riportato 15 giorni di prognosi. Il minorenne, invece, come riportato dal Comando provinciale dei carabinieri, non è stato coinvolto nell'aggressione.

I militari della Compagnia del San Paolo stanno investigando per rintracciare il responsabile dell'aggressione.