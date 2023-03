Medico ferito nell'Ospedaletto, l'Ordine dei Medici di Bari: "Ennesimo episodio di violenza, solidarietà ai colleghi"

"Esprimo la mia solidarietà ai colleghi, vittime di questo ennesimo episodio di violenza. E parlo al plurale perché le aggressioni nei presidi sanitari lasciano conseguenze non solo su chi le subisce direttamente, ma anche su coloro che assistono e che da quel momento andranno al lavoro con la paura". Sono queste le parole con cui il Presidente dell?Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli, ha commentato l'aggressione ai danni del medico Fabrizio Colella, verificatasi ieri nel Pronto Soccorso dell?Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Secondo i dati di un sondaggio lanciato online da Agapanto, il Gruppo Donne medico dell?Ordine di Bari, il 35,5% degli operatori aggrediti cerca di svolgere il proprio lavoro con un approccio più ?distaccato?. La maggioranza dei medici (52%) non si sente sicuro sul luogo di lavoro.

"Non possiamo che condannare fermamente l?aggressione. Dobbiamo però anche operare affinché il sistema diventi più efficiente - ha sottolineato Anelli - la carenza drammatica di personale non fa che aumentare il rischio di conflittualità. Inoltre, oltre alla presenza delle forze dell?ordine, all?interno dei pronto soccorso serve un modello di accoglienza del cittadino, con personale dedicato che dialoghi e informi i familiari. La sofferenza, l'ansia e la preoccupazione sono una miscela esplosiva che, se non ben gestita, può portare alla violenza. Anche questo, il tempo del dialogo dedicato ai cittadini, è tempo di cura".

"Urge monitorare gli episodi di violenza nella nostra regione ed esaminare le cause che l'hanno determinata, per mettere in atto efficaci misure di prevenzione - ha concluso Anelli - Per questo abbiamo chiesto all'Assessore l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza ai danni degli operatori sanitari".