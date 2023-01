Attacco vandalico alla sede di Bari e minacce social: la Cgil presenta denuncia alla Procura

Assieme "all'avvocato Onofrio Sisto abbiamo presentato al procuratore della Repubblica di Bari una denuncia alla luce degli atti intimidatori che hanno coinvolto la nostra Camera del lavoro e anche dei fatti che si sono sviluppati successivamente sulle reti social, sia sui profili della Cgil sia su quelli personali di alcuni dirigenti sindacali, fra i quali la sottoscritta": è quanto ha affermato la segretaria generale Cgil Bari, Gigia Bucci, uscendo dalla Procura di Bari dopo il deposito della querela per l'attacco subito dalla sede del sindacato nel quartiere Japigia di Bari avvenuto lo scorso 18 gennaio, quando ignoti hanno sporcato con vernice spray, scrivendo espressioni no vax e di lotta contro il sindacato. Lo riporta l'Ansa.

"Abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni da parte del procuratore Rossi rispetto alle indagini già partite e riponiamo massima fiducia nei confronti della Magistratura - ha aggiunto -. Non intendiamo sottovalutare questi gesti vili". La Cgil denuncia anche minacce subite attraverso i social in questi ultimi giorni.

"In queste ore stiamo raccogliendo la solidarietà di tantissime persone, a partire dal sindaco Decaro e dal governatore Emiliano - rimarca Bucci -. Intendiamo continuare a denunciare qualsiasi atto si svilupperà nelle prossime ore perché la migliore risposta possibile è la denuncia". Bucci ha anche confermato di aver ricevuto molta solidarietà dopo la fiaccolata organizzata dopo la scoperta degli atti vandalici. "Abbiamo visto una presa di coscienza da parte della cittadinanza che vive spesso in solitudine sentimenti di paura e smarrimento - ha detto -. Nel momento in cui i cittadini vedono organizzazioni grandi come la Cgil denunciare assumono anche loro maggiore coraggio, ed è quello che serve in questo momento" ha concluso Bucci.

Fdi: "Solidarietà alla Cgil per gli attacchi"

A esprimere solidarietà, oltre alle istituzioni rappresentate dal sindaco di Bari e dal presidente della Regione e ad altri esponenti di tutto l'arco politico, anche il senatore di Fdi Filippo Melchiorre che stamane ha fatto visita alla sede Cgil di Japigia, portando anche quella del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato: "Gesti inqualificabili - dice Melchiorre - che vanno fermamente condannati e non devono passare sotto silenzio o nell’indifferenza. Un Paese civile non ammette violenza e atti indimidatori pur nella diversità di idee politiche. L’invito alle Istituzioni, a tutti i livelli, è quello di alzare l’attenzione nei confronti di tali espressioni di violenza e vandalismo e contro ogni fenomeno di prevaricazione che leda tutti i presídi della democrazia e della legalità".