Ragazzini picchiati al parco 2 Giugno dal 'branco': 20enne condannato a 3 anni di reclusione

E' stato condannato ad una pena di 3 anni di reclusione e ad una multa di 800 euro Giuseppe Tigri, 20enne accusato di lesioni personali e tentata rapina a seguito di due aggressioni avvenute tra fine 2021 e inizio 2022 nel parco 2 Giugno di Bari. La sentenza, avvenuta dopo rito abbreviato, è stata disposta dal gip del Tribunale di Bari, Angelo Salerno.

Secondo l'accusa con Tigri, a vario titolo, avrebbero agito anche altre 6 persone. Una di loro, minorenne, è stata identificata e sul caso procede la Procura per i Minori.

In base alla ricostruzione dei Carabinieri, coordinati dal pm Claudio Pinto, il gruppo (che sarebbe stato capeggiato da Tigri) avrebbe agito nel parco barese circondando un 15enne che era intervenuto per difendere un amico preso poco prima a schiaffi proprio dal branco. L'adolescente sarebbe stato poi colpito a pugni e preso a calci riportando la frattura del setto nasale. Un altro episodio, invece, si è verificato il 9 giugno dello scorso anno: anche in quell'occasione la vittima (un 16enne) fu picchiata e riportò la rottura del naso.