Dodicenni aggredite da coetanei in piazza, trasportate in ospedale: "Spintonate e prese per i capelli"

Sono in corso accertamenti clinici su una delle due ragazzine di 12 anni vittime di alcuni coetanei. Secondo quanto appreso dall'Agenzia Dire, l'aggressione si sarebbe verificata nel quartiere Carbonara di Bari. Le 12enni erano nella piazza principale quando sarebbero state colpite con spintoni prima e prese per i capelli dopo. Sono state trasportate al pediatrico "Giovanni XXIII": una avrebbe riportato ferite lievi, l'altra avrebbe un sospetto trauma cranico e per questo sono in corso accertamenti diagnostici. Della vicenda è stata informata la polizia, che attende la possibile formalizzazione della denuncia da parte dei genitori. Indagini sono in corso per identificare gli aggressori.