Aggressione razzista al parco Rossani: chiesta condanna a sette anni per un 20enne

Rischia una condanna a sette anni un 20enne accusato di avere aggredito un 24enne di origini senegalesi nel parco Rossani. E' questa infatti, come riporta l'Ansa, la richiesta formulata dalla pm Isabella Ginefra, per il giovane imputato, accusato di lesioni aggravate dall'odio razziale in relazione a un'aggressione avvenuta il 5 aprile 2022 nel parco barese.

Nella richiesta di condanna, la pm, riporta sempre l'agenzia, sottolinea che si è trattato di una "mattanza in cui l'unica 'colpa' della vittima era quella di provenire da un paese diverso e di avere la pelle di un altro colore". La vittima, raggiunta da un pugno al volto, perse un occhio e riportò la frattura di alcune vertebre, per i colpi ricevuti mentre era a terra.

Secindi quanto ricostruito nelle indagini, quella sera il 24enne stava uscendo dal parco con alcuni amici quando avrebbe incrociato l'aggressore che entrava con la fidanzata. I due si sarebbero sfiorati e il 24enne avrebbe chiesto spiegazioni per qualche sguardo poco gradito. Il 20enne avrebbe quindi reagito prima con insulti razzisti, dicendogli di "tornare al paese suo" quindi lo avrebbe colpito, prima al volto, poi con calci e pugni mentre era a terra.

L'avvocata Uljiana Gazidede, legale dell'imputato, ha invece sostenuto che il 20enne agiì per legittima difesa, in quanto provocato dalla vittima e dai suoi tre amici, e dunque il pugno sarebbe stato una reazione al timore di essere aggredito. Controrepliche e sentenza sono attese per il 6 luglio.