Aggredisce il responsabile dell'azienda di raccolta rifiuti per imporre assunzioni: arrestato 48enne pluripregiudicato

Finisce in manette il pregiudicato 48enne Giuseppe Annoscia, detto 'scuppidd', originario di Noicattaro, con l'accusa di tentata estorsione e lesione aggravate. L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita il 29 luglio scorso, arriva in seguito alle indagini dei carabinieri sull'aggressione avvenuta il 18 luglio scorso ai danni del responsabile d’area della azienda Teknoservice s.r.l, che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune nojano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto emerso, non sarebbe il primo caso di intimidazione da parte di Annoscia, il cui scopo era di imporre all’azienda l’assunzione di persone da lui indicate. Pochi giorni dopo l'aggressione, è stata emessa quindi l'ordinanza di custodia cautelare dal Tribunale di Bari. Il pluripregiudicato, già condannato per diversi reati - tra cui omicidio ed associazione di stampo mafioso - si trova al momento in carcere.