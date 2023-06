Gruppo di ragazzini tenta di rubare bicicletta ai suoi amici, 16enne reagisce e viene accoltellato da coetaneo

Un ragazzo di 16 anni di Triggiano sarebbe stato ferito con due coltellate alle braccia da un coetaneo in compagnia di altri due giovanissimi dopo che questi avrebbero tentato di rubare la bici a un suo amico. L'episodio si sarebbe verificato lo scorso 31 maggio. Una notizia, riportata dal sito Quinto Potere e secondo quanto riferisce l'Ansa, confermata dai carabinieri. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Bari.

In base a una ricostruzione, il ragazzino stava rientrando a casa con alcuni amici dopo aver trascorso la serata in loro compagnia. Uno del gruppo stava trasportando con sé una bici, piccola e vecchia, ricevuta in regalo dal nonno. A un certo punto, intorno alle 21, il gruppo sarebbe stato fermato dai tre aggressori che prima avrebbero chiesto di poter fare un giro sulla bicicletta e poi, dopo il rifiuto, hanno intimato ai ragazzi di consegnare loro il mezzo.

Il 16enne ha quindi detto agli amici di andare via e in quel momento è stato ferito con una coltellata al braccio destro. La vittima ha cominciato a fuggire ma sarebbe stato inseguito dagli aggressori e colpito con un secondo fendente al braccio sinistro. A quel punto avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri da dove avrebbe chiamato sua madre e presentato una denuncia sull'accaduto. Il ragazzino ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni e per le quali sono stati resi necessari 22 punti di sutura.