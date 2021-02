È stato arrestato nella serata di giovedì e condotto in carcere un 27enne pregiudicato, ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di due agenti della Polizia locale avvenuta all'alba dello scorso 29 gennaio al Mercato ortofrutticolo all'ingrosso (Moi) di Bari.





Il provvedimento del gip - spiegano dalla Polizia locale - nel ritenere sussistenti i reati di resistenza e lesioni aggravate nei confronti dei due pubblici Ufficiali, ha sottolineato la "bestiale ferocia" con cui l'uomo attaccò gli agenti "senza che questi avessero nemmeno il tempo di difendersi", causando lesioni a ciascuno con una prognosi iniziale di 15 giorni. Arrestato a Grumo, l'uomo è stato condotto in carcere. Resta invece denunciato a piede libero in concorso, per i reati di oltraggio e rifiuto di generalità, il padre del 27enne, anch'egli presente al momento dell'aggressione.