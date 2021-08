Aggredisce gli amici durante la festa in Salento e li manda in ospedale: ricercato 22enne barese

Il giovane è ricercato dalla scorsa notte: ancora ignoti i motivi che avrebbero portato al litigio in un villaggio vacanze della marina di Ugento. Il padre del ragazzo ha sporto denuncia per allontanamento

Ventiduenne barese aggredisce gli amici durante una festicciola, mandandoli in ospedale, e poi fugge dal villaggio turistico. L'episodio è avvenuto nel Leccese, per la precisione nella marina di Ugento, la scorsa notte: il giovane, in vacanza a Torre San Giovanni, avrebbe colpito tre amici durante la serata, per motivi non ancora conosciuti.

Tre ragazzi poi soccorsi e accompagnati nell’ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano per essere medicati. Sono stati tutti dimessi durante la notte, al termine delle visite mediche, con una prognosi di otto giorni ciascuno. Nel frattempo, però, il 22enne ha fatto perdere le proprie tracce. Scomparso nel nulla, senza lasciare indizi. Tanto che in mattinata, suo padre ha sporto denuncia di allontanamento presso i carabinieri della compagnia casaranese.

