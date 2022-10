Madonnella, inaugurata la prima 'antenna' per il sostegno ai bisognosi. Quattro chiese per la raccolta e distribuzione di aiuti alimentari

Le quattro parrocchie sono state dotate di attrezzature per potenziare il sistema di smistamento degli aiuti in collaborazione con il Banco delle Opere di Carità e dell'Assessorato al Welfare. Le immagini dell'inaugurazione dell'iniziativa nella parrocchia di San Giuseppe a Madonnella

Una rete di aiuto solidale che copre tutti i quartieri della città grazie a quattro 'antenne', da cui parte l'incontro con i bisognosi e la distribuzione dei beni di prima necessità. È la Chiesa di San Giuseppe, a Madonnella, la prima ad essersi attivato in risposta al progetto 'Drizzare le antenne', realizzato dall’Associazione Banco delle Opere di Carità in collaborazione con l'Assessorato al Welfare del Comune di Bari.

Il Banco avrà il compito di organizzare il sistema di sostegno ai bisognosi, svolgendo la funzione di hub per le grandi donazioni, mentre le quattro 'antenne' del progetto - oltre alla parrocchia di Madonnella, la chiesa Santa Maria del Fonte a Carbonara, la chiesa di San Gabriele al San Paolo e la chiesa di San Cataldo per l'area Marconi - San Girolamo - raccoglieranno piccole donazioni e gestiranno la distribuzione. Per potenziare la rete di sostegno del Welfare, ciascuna parrocchia partecipante è stata dotata di attrezzature, acquistate dall'assessorato al Welfare, necessarie all’immagazzinamento dei beni (scaffalature, frigoriferi, congelatori, pc) e al miglioramento delle condizioni strutturali dei locali dove avviene la distribuzione degli aiuti.