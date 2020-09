Tre alberghi baresi ospiteranno positivi covid e persone in isolamento: c'è il sì dopo la riunione in Prefettura

Tre strutture ricettive dell'area metropolitana di Bari sono stati individuate per ospitare positivi covid o persone in isolamento: è quanto disposto a seguito della riunione avvenuta in Prefettura, alla quale hanno preso parte i principali dirigenti di Dipartimento di prevenzione della Asl Bari, della Protezione civile regionale, della Polizia metropolitana e del Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le misure prese in considerazione, coordinate dal prefetto Antonella Bellomo, riguardano anche criticità riscontrate in alcune zone di Bari, concordando specifiche iniziative di screening sanitario prevalentemente dormitori e centri accoglienza per persone in condizioni di disagio o fragilità sociale.