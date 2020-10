Forti raffiche di vento sferzano Bari: cade albero in corso Italia, danni a due auto. Chiusi cimiteri e Pineta

Numerosi disagi, da ieri sera, su Bari, per le forti raffiche di vento che soffiano ininterrotamente da molte ore: dopo l'albero abbattuto in zona Fiera, un'altra pianta è precipitata su due auto parcheggiate in corso Italia, nel centro cittadino. Non si segnalano, fortunatamente, persone ferite. Proseguono le segnalazioni e gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale in numerosi quartieri del capoluogo.

Chiusi cimiteri e Pineta San Francesco a Bari

A causa delle forti raffiche di vento questa mattina sono stati chiusi al pubblico i cimiteri cittadini e la pineta di San Francesco. Inoltre sono in corso le operazioni di chiusura di tutti i parchi e i giardini della città. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la pubblica sicurezza.