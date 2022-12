Bari accende il grande Albero di Natale: show di luci in piazza del Ferrarese

E' stato inaugurato il grande Albero di Natale di piazza del Ferrarese a Bari, nel corso dell'ormai tradizionale cerimonia che dà il via alle Feste di fine anno. L'abete, alto 15 metri, è stato offerto da Amgas che, in collaborazione con il Comune ha allestito uno show che ha coinvolto migliaia di baresi e turisti accorsi nel borgo antico. La cantante Gaia Gentile ha cantato un brano di Etta James affacciatasi da una finestra dell'ex Mercato del Pesce dove è stato allestito uno spettacolare show in videomapping.

"Noi siamo questo - ha detto il sindaco Antonio Decaro prima di accendere l'albero -, una famiglia grande e bellissima, che gioisce nei momenti felici e che stringe i denti nei momenti difficili e purtroppo non mancano. Stiamo ancora usscendo dal periodo della pandemia, in Europa c'è una guerra devastante e la crisi economica e sociale colpisce molte famiglie come quelle dei lavoratori della Baritech qui in piazza. Dobbiamo resistere, reagire e avere speranza. Se stiamo insieme, ci teniamo per mano e ci aiutiamo gli uni gli altri saremo più forti. Qualunque cosa accadrà - ha rimarcato Decaro - continuerò a prendermi cura di questa città perchè voi siete la mia famiglia".